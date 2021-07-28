Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın mücevher başkenti olarak bilinen Ratnapura bölgesinde büyük bir keşfe daha imza atıldı. Güvenlik nedeniyle yeri tam olarak açıklanmayan bir evin bahçesinde kuyu kazma çalışmaları sırasında dünyanın en büyük safiri bulundu.

"400 MİLYON YILLIK BİR OLUŞUM"

Sri Lankalı işçiler tarafından gün yüzüne çıkarılan mavi renkli taşa Serendipity Sapphire adı verilirken, taşın tahmini değerinin 100 milyon doları bulabileceği ifade edildi. Yaklaşık 510 kilogram veya 2.5 milyon karat ağırlığındaki safirin karat değeri yüksek olmasına rağmen küme içindeki tüm taşların kaliteli olmayabileceği belirtildi. Değerli taş uzmanı Gamini Zoysa daha önce hiç bu kadar büyük bir küme görmediğini dile getirerek, muhtemelen 400 milyon yıllık bir oluşum olduğunu açıkladı.

"KUYUYU KAZAN KİŞİ NADİR TAŞLAR HAKKINDA BİZİ UYARMIŞTI"

Güvenlik nedeniyle ismi tam olarak açıklanmayan Gamage adlı ev sahibi ise "Kuyuyu kazan kişi nadir taşlar hakkında bizi uyarmıştı. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık" ifadelerini kullandı. Temizleme işlemi sırasında kümeden bazı taşların düştüğünü belirten Gamage, bunların yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

SAFİRİN ÖZEL KOLEKSİYONCU VE MÜZELERİN İLGİSİNİ ÇEKMESİ UMULUYOR

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumu Başkanı Thilak Weerasinghe de mavi taşın muhtemelen dünyanın en büyük özel yıldız safir örneği olduğunu kaydederek, "Boyutu ve değeri göz önüne alındığında, özel koleksiyoncuların veya müzelerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Sri Lanka, safir ve diğer değerli taşların ihracında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl mücevher, kesme elmas ve mücevher ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı.