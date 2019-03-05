Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Bir Türk Girişimi: Mellow Hostel

Sri Lanka'da Bir Türk Girişimi: Mellow Hostel

1 saat önce

Genç girişimci Deniz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, sörf yapmak için gittiği Sri Lanka'nın en çok konuşulan sörf mekanlarından birini açtı.

Sri Lanka'da Bir Türk Girişimi: Mellow Hostel, System.String[]
Genç girişimci Deniz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, sörf yapmak için gittiği Sri Lanka'nın en çok konuşulan sörf mekanlarından birini açtı.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun olup global olarak önde gelen kurumsal firmalardan birinde çeşitli görevler üstlenen Toprak, sörf tutkusu nedeniyle gittiği Sri Lanka'da kalmaya karar verdiğini söylüyor.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Toprak, "Sri Lanka'ya ilk yolculuğumda, 12 ay sıcak olan, sörf yapılan, yerel insanlarının inanılmaz huzurlu olduğu Budist ve Ayurvedik kültürün yaşatıldığı, tropikal meyve ve sebzeler ile gününüzü geçirdiğiniz, inanılmaz başarılı sahillerin yanında harikulade bir doğası olan, dünyada çayın başkenti bu ülkeyi görünce herşeyi geride bırakıp yerleşmeye karar verdim" dedi ve ekledi:

"Hayat sörf yaparak geçmeyecekti elbette; ben de Sri Lanka'da kalmaya karar vermemde en büyük etken olan sörf tutkum ile ilgili bir iş kurmaya karar verdim. Elbette yatırım sürecimiz çok zorlayıcı oldu; Üçüncü Dünya ülkelerinin bilinen sıkıntılarını yaşadık. İnanın çok zor yerler. İzin süreçlerinde çok zorlandık ve zorlanmaya da devam ediyoruz."

Tüm zorluklara karşın "Mellow Hostel"i Şubat ortasında açarak faaliyetlere başladıklarını vurgulayan Deniz Toprak, tesis ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Toplam 11 odamız var. Bunların 6 tanesi double oda, 3 tanesi single oda, birer tane de 2 kişilik ve 6 kişilik odalarımız var. Ayrıca, tüm odalarımızın gördüğü çok güzel de bir bahçemiz, bahçede bir barımız ve restorant kısmımız, deniz manzaralı bir terasımız, yoga stüdyomuz var.

"Bölgedeki en güzel sahil ve sörf noktalarından birinin (Kabalana) tam karşısındayız.

"Kabalana Beach'de sörf yapmanın en güzel yanı hem yeni başlayanlar için güvenli bir bölgesi var hem de daha açık tarafta ileri seviye kaliteli uzun dalgaların olduğu bir kısım var."

Mellow Hostel açılır açılmaz sörfçüler arasında duyulduğunu ve başta Avustralya, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya olmak üzere dünyanın pek çok yerinden sörf tutkunlarının akınına uğradıklarını vurgulayan Deniz Toprak, şöyle anlattı:

"Burası sörf için bir cennet; ayrıca, inanılmaz güzel bir deniz yaşamını da barındırdığı için dalış için muazzam. Yelken ve teknecilik ile balıkçılığa ve gezilere açılmak çok yaygın.

"Dalga sörfü dışında Kitesurf de bazı yerlerde yaygın... Kano veya paddleboard ile bakir koyları ve üzerinde yaşam olmayan adacıkları da keşfetmek çok keyifli." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:58 Kaynak: DHA

Deniz Toprak, Boğazici Üniversitesi, Sri Lanka, Ekonomi
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