Sri Lanka'da Budist milliyetçiler Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığını kutluyor

Sri Lanka'da Budist milliyetçiler, Gotabaya Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı görevine gelmesini kutluyor.

Rajapaksa'nın kampanyası için çok çalıştıkları bilinen Bodu Bala Sena'nın (Budist Gücü Ordusu) üyeleri ile milliyetçi Budist rahip Galagoda Aththe Gnanasara, Rajapaksa'nın iktidarının, ülkedeki etnik çoğunluk Sinhalalar için altın çağ olacağı görüşünü taşıyor.

Gnanasara, "Sinhala bir liderin azınlıklar önünde diz çökmeyeceği bir ülkeye ihtiyaç duyduklarını" belirterek Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığına gelmesiyle bu ideolojinin kazandığını söyledi.

Gotabaya Rajapaksa'nın Sri Lanka'da "tek millet yönetimini" hayata geçirebileceğini ifade eden ve kendisini Rajapaksa'nın gayriresmi danışmanı olarak nitelendiren Gnanasara, "helal haram kavramı, burka, İslam bankaları ve üniversiteleri, şeriat mahkemelerinin sahip oldukları sosyal bütünlüğü yıktığını" savundu.

Kandy kentinde Bodu Bala Sena'nın organizatörlerinden Budist rahip Yatawatte Dhammananda da Sri Lanka'nın Müslüman bir ülkeye dönüştürülmek istendiğini ileri sürerek "Bunun için çok çalışıyorlar ama olmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Budist milliyetçilerin açıklamaları, ülkede yeni dönemde Müslümanların saldırıların hedefi haline gelebileceği endişesini doğurdu.

Sri Lankalı imam Fazal Samsuddeen, "Sinhala toplumunun bir kesiminin Müslümanların acımasız olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğünü" ifade ederek "Müslümanların yine saldırıya uğrayabileceği endişesi taşıyoruz." dedi.

Exeter Üniversitesi'nde adalet ve din dersleri veren Sri Lankalı Müslüman öğretim görevlisi Farah Mihlar de "Müslümanlar çok güvensiz hissediyor. Tehdit altında olduklarını, en kötüsü de devletin onları koruyamayacağını hissediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Sri Lanka'da bu ay düzenlenen seçimi kazanarak göreve gelen ve geçici kabinesine ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı da dahil eden Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, yemin töreninde tüm Sri Lankalıların cumhurbaşkanı olacağını ifade etmişti.

Ülkede Tamil ayrılıkçılarla süren 26 yıllık iç savaşın sona erdirilmesindeki rolü nedeniyle Sinhala Budistler tarafından kahraman olarak görülen Rajapaksa, "ırkı ve dini ne olursa olsun her bir Sri Lankalıya hizmet vermekle yükümlü olduğunu" söylemişti.

Emekli bir asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı. Askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenen Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.



Sri Lanka'daki azınlıklar da Rajapaksa'ya, o dönemle bağlantılı iddialar nedeniyle kaygıyla yaklaşıyor.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 ayrı kilise ile başkent Kolombo'daki 3 lüks otele bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

250'den fazla insanın öldüğü saldırıların ardından, ülkede azınlık olan Müslümanlara ait çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmiş, Müslümanlar toplum içinde taciz edilmiş ve nefret söylemlerinin hedefi olmuştu.

Sri Lanka'nın 22 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ini çoğu Sinhala olmak üzere Budistler oluşturuyor. Büyük bölümü etnik Tamil olan Hindular nüfusun yüzde 12,6'sına, Müslümanlar yüzde 9,7'sine, Hristiyanlar da yüzde 7,6'sına tekabül ediyor.