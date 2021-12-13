Sri Lanka'da bulunan taşın dünyanın en nadir mavi safirlerinden olduğu belirtildi - Son Dakika

Sri Lanka'da yaklaşık üç ay önce bulunan taşın, dünyanın en nadir ve büyük korindon mavi safirlerinden biri olduğu bildirildi.

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumundan yapılan açıklamada, 310 kilogramlık kayadan alınan beş örnek üzerinde gemolojik analizler yapıldığı kaydedildi.

İncelemeler sonucunda taşın dünyadaki en nadir ve en büyük mavi safirlerden biri olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, taşın ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük korindon mavi safiri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Ratnapura Gemoloji Enstitüsünün yöneticisi Shanka Ruwanditha, taşın fiyatının belirlenmesi için yerli veya yabancı mücevher değerleme uzmanlarının hizmetlerini almayı planladıklarını söyledi.

Sri Lanka ve özellikle güneybatıdaki Ratnapura şehrinin, mücevher madenciliği ve değerli taşlar konusunda önemli bir yere sahip olduğu ifade ediliyor.