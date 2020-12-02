Sri Lanka'da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

Sri Lanka'da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi

02.12.2020 17:35
Sri Lanka'da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi, System.String[]

Sri Lanka'yı vurması beklenen tropikal kasırga Burevi nedeniyle ülkenin doğu kıyısındaki evlerden yaklaşık 75 bin kişi tahliye edildi.

Sri Lanka'yı vurması beklenen tropikal kasırga Burevi nedeniyle ülkenin doğu kıyısındaki evlerden yaklaşık 75 bin kişi tahliye edildi.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka, Burevi Kasırgası nedeniyle alarm durumuna geçti. Kasırganın gece saatlerinde saatte 80-90 kilometre hızla ülkenin doğu kıyısını vurması beklenirken, yaklaşık 75 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer Trincomalee'den tahliye edilenlerin yardım merkezlerine yerleştirildiğini belirtti. Meteoroloji Servisinden Athula Karunanayake, "Bu akşam veya gece saatlerinde kasırga karaya çıkacak. "Bazı bölgeler 200 mm'den fazla yağmur alacak" dedi. Ülkenin Kuzey Eyaleti yetkilileri de okulların en az Cuma gününe kadar kapalı kalacağını duyurdu. Afet Yönetim Merkezi, kasırganın kıyı kesimlerinde yer alan binalara, elektrik hatlarına zarar verebileceği ve ani su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarı yaparak vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

(İHA)

Sri Lanka'da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi
Sri Lanka'da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi

Güney Asya, Sri Lanka, Kasırga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sri Lanka'da Burevi Kasırgası alarmı: 75 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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