Sri Lanka'da Burevi kasırgası nedeniyle on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi - Son Dakika

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Sri Lanka Afet Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Burevi kasırgasının çarşamba günü geç saatlerde, Sri Lanka'nın doğu kıyılarını 80 ila 90 kilometre hızla vurmasının beklendiğini bildirdi.

Sri Lanka 'da doğu kıyılarını vurması beklenen Burevi kasırgası nedeniyle 75 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

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