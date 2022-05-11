Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

11.05.2022 18:08
Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

KOLOMBO, 11 Mayıs (Xinhua) - Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki çatışmalar sırasında bir aracın tahrip olduğu olay yerini temizleyen işçiler, 10 Mayıs 2022.

KOLOMBO, 11 Mayıs (Xinhua) - Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki çatışmalar sırasında bir aracın tahrip olduğu olay yerini temizleyen işçiler, 10 Mayıs 2022. Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, şiddetli protestoların patlak vermesi nedeniyle Pazartesi günü görevinden istifa etti ve Çarşamba gününe kadar ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

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Sokağa Çıkma Yasağı, Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'da Çatışmalar Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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