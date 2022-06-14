Sri Lanka'da cuma günleri tatil ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'da cuma günleri tatil ilan edildi

14.06.2022 20:20
Sri Lanka'da cuma günleri tatil ilan edildi

Sri Lanka'da cuma gününün tatil edilmesine yönelik öneri kabul edildi.

Sri Lanka'da cuma gününün tatil edilmesine yönelik öneri kabul edildi.

ANI News'in haberine göre, Sri Lanka'da hükümet, ülkede üretimi artırmak, tarım çalışmaları yapmaya teşvik etmek amacıyla cuma günlerini tatil ilan etme önerisini onayladı.

Bakanlar, haftada 4 gün çalışılmasına ve ülke dışında çalışmak üzere göç etmek isteyenler için 5 yıllık ücretsiz izne yönelik iki öneriyi kabul etti.

Kabineden yapılan açıklamada, "Üç gün izni olan kamu sektörü çalışanları, ülkedeki üretimi artırmak için tarımsal çalışma yapmaya teşvik edilecek." ifadesine yer verildi.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

YORUMLAR
500
Modi'nin Rajapaksa'ya baskı yaptığı iddiasında bulunan Sri Lankalı yetkili istifa etti Modi'nin Rajapaksa'ya baskı yaptığı iddiasında bulunan Sri Lankalı yetkili istifa etti Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Rusya'dan petrol alabileceklerini söyledi Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Rusya'dan petrol alabileceklerini söyledi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da cuma günleri tatil ilan edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da cuma günleri tatil ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement