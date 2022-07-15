Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı İstifa Etti, Başbakan Geçici Cumhurbaşkanı Olacak - Son Dakika
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Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı İstifa Etti, Başbakan Geçici Cumhurbaşkanı Olacak

15.07.2022 11:30
Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı İstifa Etti, Başbakan Geçici Cumhurbaşkanı Olacak

KOLOMBO, 15 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena Cuma günü, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi olarak istifa ettiğini ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin geçici cumhurbaşkanı olarak yemin edeceğini duyurdu.

KOLOMBO, 15 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena Cuma günü, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi olarak istifa ettiğini ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin geçici cumhurbaşkanı olarak yemin edeceğini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Meclis Başkanı Abeywardena, cumhurbaşkanının istifa mektubunu aldığını, bu noktadan sonra cumhurbaşkanının yasal görev ve sorumluluklarından resmi olarak istifa ettiğini söyledi. Meclis Başkanı'nın açıklamasında, "Bu şartlar altında, yeni cumhurbaşkanının atanmasına ilişkin anayasal prosedür artık devreye girecek. Bu anayasal prosedür sona erinceye kadar, anayasaya göre başbakan, cumhurbaşkanının işlev, görev ve yetkilerini yöneten cumhurbaşkanı sıfatıyla görev yapacak." denildi.

Meclis'in 16 Temmuz'da toplanacağını belirten Abeywardena, tüm milletvekillerinin o günkü meclis oturumlarına katılmalarını istedi. Meclis Başkanı, tüm parti liderlerinden, devlet görevlilerinden ve güvenlik güçlerinden yeni bir cumhurbaşkanı ve hükümet seçmeye yönelik demokratik süreç için azami işbirliği talep etti ve tüm milletvekillerinin Meclis'e özgürce katılımını sağlayacak barışçıl bir ortam yaratmak için Sri Lanka vatandaşlarına özel bir çağrıda bulundu. Meclis Başkanı, böyle bir ortamda, tüm sorumluların yardımıyla yeni cumhurbaşkanı seçim sürecini yedi gün gibi kısa bir süre içinde tamamlamayı planladığını söyledi.

Sri Lanka, aylardır gıda, gaz ve yakıt gibi temel malzemelerde kıtlığa yol açan şiddetli bir ekonomik çalkantı içinde bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

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