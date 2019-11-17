Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Rajapaksa kazandı
Son Dakika Dünya Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Rajapaksa kazandı - Son Dakika Dünya

Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Rajapaksa kazandı

6 saat önce

Sri Lanka'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa oldu

Sri Lanka'da cumhurbaşkanlığı seçimini eski Savunma Bakanı Rajapaksa kazandı, System.String[]

Sri Lanka'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa oldu.


Hükümete ait internet sitesi news.lk'de yer alan sonuçlara göre, Sri Lanka Halk Cephesi adayı Rajapaksa, geçerli oyların yüzde 51,68'ini alırken, en yakın rakibi, iktidardaki Ulusal Birlik Partisinin adayı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sajith Premadasa'nın oyu yüzde 42,8 oldu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:48 
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