Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Deng Humması 52 Can Aldı

Sri Lanka'da Deng Humması 52 Can Aldı

30 dakika önce

Sri Lanka'da bu yılın başından beri deng humması nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka'da Deng Humması 52 Can Aldı, System.String[]
Sri Lanka'da bu yılın başından beri deng humması nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre, Salgın Hastalıklar Birimince yapılan açıklamada, ülkede bu yıl deng hummasından 48 bin kişinin etkilendiği, 52 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Kolombo'da 9 bin 500 deng humması vakası görüldüğüne işaret edildi.

Geçen yıl deng hummasından 136 bin kişi etkilenmiş, en az 300 kişi yaşamını yitirmişti.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:51 Kaynak: AA

Kolombo, Sri Lanka, Güncel
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