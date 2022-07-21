Wickremesinghe, 1999 ve 2005 devlet başkanı seçimlerinde de aday olmuş ancak seçilememişti.

Asya basınındaki haberlere göre, ekonomik ve siyasi krizdeki ülkenin 225 üyeli parlamentosunda yapılan gizli oylamada, ülkenin 9. devlet başkanı seçilen Wickremesinghe için parlamentoda tören düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'da devlet başkanı seçilen Wickremesinghe yemin etti - Son Dakika

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