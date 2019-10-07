Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi için 35 aday yarışacak
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi için 35 aday yarışacak

Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi için 35 aday yarışacak

9 dakika önce

Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da kasımda yapılacak devlet başkanı seçimi için 35 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi için 35 aday yarışacak, System.String[]

Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da kasımda yapılacak devlet başkanı seçimi için 35 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Seçim Komisyonu Başkanı Mahinda Deshapriya, komisyona 35 başvurunun yapıldığını ifade ederek başvuruların hepsinin kabul edildiğini söyledi.

Deshapriya, 35 adayın destekçilerinin seçim sürecinde seçim yasasına göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi 16 Kasım'da yapılacak.

Yaklaşık 21 milyon nüfuslu ülkede 15,9 milyon seçmen bulunuyor.

Siyasi kriz

Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın, atanmasına ilişkin siyasi krize son vermek amacıyla 15 Aralık 2018'de istifa ettiğini açıklamasının ardından Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, görevden aldığı Ranil Wickremesinghe'yi 16 Aralık'ta başbakanlık görevine yeniden atamıştı.

Parlamentoda Sirisena'nın ekimde görevden aldığı eski Başbakan Wickremesinghe'nin yeniden başbakan olması için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti.


Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.


Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümet, Ekim 2018'de parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.


Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyordu.

Mahinda Rajapaksa, Güney Asya, Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı
Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı Putin, tayga ormanlarını gezdi Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:30:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da devlet başkanı seçimi için 35 aday yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]