Sri Lanka'da devlet gelirlerinin artırılması için vergi düzenlemeleri yapılacak - Son Dakika
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Sri Lanka'da devlet gelirlerinin artırılması için vergi düzenlemeleri yapılacak

31.05.2022 13:10
Sri Lanka'da devlet gelirlerinin artırılması için vergi düzenlemeleri yapılacak

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da, devlet gelirlerinin artırılması amacıyla çeşitli kalemlerde vergi düzenlemelerine gidilmesi kararı alındı.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da, devlet gelirlerinin artırılması amacıyla çeşitli kalemlerde vergi düzenlemelerine gidilmesi kararı alındı.

Outlook India'da yer alan habere göre, Başbakan Ranil Wickremesinghe tarafından sunulan ve mevcut ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenen devlet gelirlerini artırmak için çeşitli yasalarda değişiklikler yapma yönündeki öneri kabine tarafından onaylandı.

Bu çerçevede yurt içinde tahsil edilen vergiler, KDV, telekomünikasyon, bahis ve kumar vergileri de dahil olmak üzere çeşitli kalemlerde düzenlemelere gidilecek.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de otomatikman feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da devlet gelirlerinin artırılması için vergi düzenlemeleri yapılacak - Son Dakika


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