Sri Lanka'da diplomatlar, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden endişeli - Son Dakika
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Sri Lanka'da diplomatlar, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden endişeli

07.05.2022 11:22
Sri Lanka'da diplomatlar, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden endişeli

Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da, yeniden olağanüstü hal ilan edilmesi, diplomatlar tarafından endişeyle karşılandı.

Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da, yeniden olağanüstü hal ilan edilmesi, diplomatlar tarafından endişeyle karşılandı.

ABD'nin Sri Lanka Büyükelçisi Julie Chung, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olağanüstü hal konusunda endişe duyduğunu ve barışçıl vatandaşların seslerinin duyulması gerektiğini belirtti.

Sri Lankalıların yaşadığı zorlukların son derece gerçek olduğunun altını çizen Chung, ülkede herkesin refaha ulaşması için uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Chung, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin bir çözüm olmayacağını kaydetti.

Ülkedeki Kanadalı elçi David McKinnon, Sri Lankalıların demokrasi altında barışçıl gösteri düzenleme hakkına sahip olduğunu belirterek "Olağanüstü hal ilan etmenin neden gerekli olduğunu anlamak zor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra, Uluslararası Af Örgütü, ülkede düzenlenen protestoların barışçıl olduğunu kaydederek, protestoların yasa dışı bir şekilde kısıtlandığını ifade etti.

Öte yandan göstericiler, olağanüstü hale rağmen protestolarına devam edeceklerini açıkladılar.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, son yılların en büyük ekonomik bunalımı ile karşı karşıya olan 22 milyonluk ada ülkesinde hükümet karşıtı protestolar sürerken dün gece yarısından itibaren olağanüstü hal ilan edildiğini bildirmişti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da diplomatlar, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden endişeli - Son Dakika


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