Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı - Son Dakika
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Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı

09.07.2022 13:17

Yaşanan ekonomik kriz sebebiyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, hükümet binasını bastı. Barikatları geçen göstericilerin havaya ateş açan güvenlik güçlerinin girişimlerine rağmen hükümet binasına girmesi sonrasında, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kaçtığı öne sürüldü.

Sri Lanka'da ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan Kolombo'da bir araya geldi.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

BARİKATLARI AŞARAK DEVLET BAŞKANLIĞI YERLEŞKESİNE GİRDİ

Medyadaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BİNASINDAN KAÇTI

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan Başkanlık sarayına giren göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

Kolombo'da görevlendirilen polis ve askerler, Devlet Başkanı Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TEPKİLER NEDENİYLE SABAH KALDIRILDI

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı. Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi Sri Lanka'da geniş çaplı protesto öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sri Lanka'da geniş çaplı protesto öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kaynak: AA

Sri Lanka, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı - Son Dakika
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