Sri Lanka'da, enerji krizini yönetmek için akaryakıt fiyatları artırıldı

Ekonomik kriz ile mücadele eden Sri Lanka'da, akaryakıt fiyatlarının artırıldığı bildirildi.

Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, Twitter'dan yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının yükseltilmesinin kabine tarafından onaylandığını belirtti.

Söz konusu zammın bugün yerel saatle 03.00'de revize edileceğini aktaran Wijesekera, benzinin yüzde 20-24, motorinin ise yüzde 35-38 artırılacağını ifade etti.

Wijesekera, ülkede yakıt kullanımını en aza indirmek ve enerji krizini yönetmek için evden çalışmanın teşvik edileceğini bildirdi.

Son 3 günde 1044 akaryakıt istasyonuna benzin ve mazot tedarik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin sadece 24 saatlik petrol stoku olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.