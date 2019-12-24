Sri Lanka'da eski bakan kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Sri Lanka'da eski bakan kefaletle serbest bırakıldı

6 saat önce

Sri Lanka'da 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle geçen hafta gözaltına alınan eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka kefaletle serbest bırakıldı.

Sri Lanka'da eski bakan kefaletle serbest bırakıldı, System.String[]

Sri Lanka'da 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle geçen hafta gözaltına alınan eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka kefaletle serbest bırakıldı.

Başkent Kolombo'daki mahkeme, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'dan önceki hükümette Şehircilik Bakanlığı görevini yürüten Ranawaka'nın kefaletle serbest bırakılmasına ve ayda bir kez polise bildirimde bulunmasına hükmetti.

Mahkeme kararında ayrıca eski bakana görgü tanıklarına etki etmeye çalışmaktan kaçınması talimatında bulunuldu.

Başsavcılık sözcüsü Nishara Jayarate, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ranawaka'nın, trafikte acele ve ihmalkar davranarak ölümcül yaralanmaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücü değiştirerek kazayı yapan kendisi olduğu halde başkasını suçu üstlenmeye yönelttiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.


Ranawaka, kaza esnasında araçta olmadığını savunmuş ve kazayla ilgili davada, şoförüne verilen para cezasıyla uzlaşmaya varıldığını ancak yeni hükümetin, "siyasi intikam için davayı yeniden açtığını" söylemişti.


Diğer yandan, dün Kolombo'da toplanan yaklaşık 200 muhalefet milletvekili ve destekçisi, taşıdıkları meşale ve mumlarla, geçen hafta soruşturulmak üzere başsavcının talimatıyla gözaltına alınan Ranawaka'nın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Sri Lanka, Kolombo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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