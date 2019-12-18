Sri Lanka'da eski bakana 2016'daki trafik kazası nedeniyle gözaltı - Son Dakika
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Sri Lanka'da eski bakana 2016'daki trafik kazası nedeniyle gözaltı

6 saat önce

Sri Lanka'da eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka, 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle gözaltına alındı.

Sri Lanka'da eski bakana 2016'daki trafik kazası nedeniyle gözaltı, System.String[]

Sri Lanka'da eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka, 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle gözaltına alındı.

Sri Lanka televizyon kanalı Rupavahini'nin haberine göre, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'dan önceki hükümette şehircilik bakanlığı görevini yürüten Ranawaka, üç yıl önce içinde bulunduğu aracın yaptığı kazayla ilgili başsavcının talimatıyla evinde gözaltına alındı.

Başsavcılık sözcüsü Nishara Jayarate, Ranawaka'nın, trafikte acele ve ihmalkar davranarak ölümcül yaralanmaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücü değiştirerek kazayı yapan kendisi olduğu halde başkasını suçu üstlenmeye yönelttiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Ranawaka, kazayla ilgili davada, şoförüne verilen para cezasıyla uzlaşmaya varıldığını ancak yeni hükümetin, "siyasi intikam için davayı yeniden açtığını" söyledi.

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:56 Kaynak: AA
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