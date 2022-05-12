Sri Lanka'da, eski başbakan Rajapaksa'nın denizaşırı seyahat etmesi yasaklandı - Son Dakika

Sri Lanka'da, muhalefetin ve protestocuların artan baskısının ardından istifa eden başbakan Mahinda Rajapaksa ve 16 kişinin, denizaşırı seyahat etmesi yasaklandı.

India Today'in haberine göre, Kolombo Fort Sulh Mahkemesi, eski başbakan Rajapaksa'ya ve 16 politikacıya, 9 Mayıs'ta protestoculara yönelik komplo kurduğu gerekçesiyle seyahat yasağı getirdi.

Muhalefetin ve protestocuların artan baskısının ardından istifa eden başbakanın yanı sıra yasak getirilen 16 kişiden birinin Rajapaksa'nın oğlu olduğu belirtildi.

Ranil Wickremesinghe'nin bugün başbakanlık görevi için yemin etmesi bekleniyor

Ekonomik krizin pençesindeki ülkede, 9 Mayıs'ta istifa eden Rajapaksa'nın yerini, 1993-1994, 2001-2004 ve 2015-2018 yıllarında olmak üzere üç dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'nin alması bekleniyor.

Ulusal Birlik Partisinden (UNP) yapılan açıklamada, Wickremesinghe'nin bugün yerel saatle 18.00'de yemin edeceği doğrulandı.

Wickremesinghe'nin başbakanlık yemininin ardından Kolombo'daki bir tapınağı ziyaret edip görevine başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka'da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.