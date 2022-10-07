Sri Lanka'da, eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yargılanmasının yolu açıldı - Son Dakika
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Sri Lanka'da, eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yargılanmasının yolu açıldı

07.10.2022 11:10
Sri Lanka'da, eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yargılanmasının yolu açıldı

Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın aleyhine dava açılmasına izin verdi.

Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın aleyhine dava açılmasına izin verdi.

The Straits Times'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme Rajapaksa'nın yanı sıra eski Maliye Bakanları Mahinda Rajapaksa ve Basil Rajapaksa, Merkez Bankasının eski yöneticileri W.D. Lakshman ve Ajith Nivard Cabraal hakkında da dava açılmasını onayladı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Sri Lankalılar tarafından ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi krizin "sorumlusu" olarak görülen eski yönetim hakkında dava açılması için mahkemeye başvurmuştu.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da, eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yargılanmasının yolu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da, eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yargılanmasının yolu açıldı - Son Dakika
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