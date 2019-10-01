Sri Lanka'da eski emniyet müdürü gözaltına alındı

Sri Lanka'da Paskalya günü düzenlenen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarında ihmali olduğu gerekçesiyle daha önce açığa alınan emniyet müdürü Pujith Jayasundara gözaltına alındı.

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, iki yıl önce polis merkezinde bir işçiyi tehdit ettiği ileri sürülen emniyet müdürünün gözaltına alındığı ve en kısa sürede mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Jayasundara'nın iki yıl önce işlediği uygunsuz davranış sebebiyle niçin şimdi tutuklandığı konusunda net bir bilgi olmadığı belirtildi.

21 Nisan'da gerçekleşen saldırılarda ihmali olduğu ileri sürülen Jayasundara, temmuz ayında önce tutuklanmış ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Sri Lanka'da terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 ayrı kilise ile başkent Kolombo'daki 3 lüks otele bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

250'den fazla insanın öldüğü saldırıların ardından, ülkede azınlık olan Müslümanlara ait çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmiş, Müslümanlar toplum içinde taciz edilmiş ve nefret söylemlerinin hedefi olmuştu.