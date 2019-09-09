Son Dakika Haberleri: - Sri Lanka'da Fil Kalabalığa Daldı: 17 Yaralı
Son Dakika Güncel Haber

- Sri Lanka'da Fil Kalabalığa Daldı: 17 Yaralı

1 saat önce

- Sri Lanka'da fil kalabalığa daldı: 17 yaralıCOLOMBO - Sri Lanka'da düzenlenen bir festival sırasında filin kalabalığın arasına dalması sonucu 17 kişi yaralandı.

- Sri Lanka'da fil kalabalığa daldı: 17 yaralı

COLOMBO - Sri Lanka'da düzenlenen bir festival sırasında filin kalabalığın arasına dalması sonucu 17 kişi yaralandı.

Sri Lanka'daki Kot Rajamaha Tapınağı'nda gerçekleştirilen festivali izlemek için çok sayıda kişi bir araya geldi. Festival sırasında heyecanlanan fil kalabalığın arasına dalarak 17 kişiyi yaraladı. Fil, festivalde dans eden konukları ezdi. Filin saldırısından kaçmak isteyen insanlar can havliyle fili engelleme girişiminde bulundu. Olayda yaralananlar Ulusal, Kalubwella ve Sri Jayawardenapura Hastanesine kaldırıldı.

Her yıl düzenlenen festival, 600 yıllık bir Budist tapınağında yapılıyor. Sri Lanka'nın başkentinde sokaklarda dolaşan dansçılar oyunlar oynuyor.

- Sri Lanka'da Fil Kalabalığa Daldı: 17 Yaralı

Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:32:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Sri Lanka'da Fil Kalabalığa Daldı: 17 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]