Son Dakika Haberleri: Sri lanka'da filler kalabalığın arasına daldı: 17 yaralı
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Sri lanka'da filler kalabalığın arasına daldı: 17 yaralı

1 saat önce

Sri Lanka'da bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Sri lanka'da filler kalabalığın arasına daldı: 17 yaralı, System.String[]

Sri Lanka'da bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

'Kotte Rajamaha Vihara Budist Tapınağı' yakınında düzenlenen bir festivalde 2 fil kalabalığın arasına dalarak, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dansçıların arkasından gelen fillerin aniden koşmaya başlayarak, izleyenlerin arasına daldığı görüldü. Ayrıca, fillerin üstündeki kişilerin de yere düştüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Filin aniden kalabalığın arasına dalması

-Filin üstündeki kişinin yere düşmesi

-Diğer filin de kalabalığın arasına dalması

-Diğer filin üstündeki kişinin de düşmesi

-İnsanların panik halinde kaçmaya çalışması

Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
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