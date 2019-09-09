Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı
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Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı

10 dakika önce

Sri Lanka'nın başkenti Sri Jayawardenapura-Kotte'de düzenlenen geleneksel Kotte geçit töreninde kalabalığa doğru koşan iki fil 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Sri Lanka'nın başkenti Sri Jayawardenapura-Kotte'de düzenlenen geleneksel Kotte geçit töreninde kalabalığa doğru koşan iki fil 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı

Sri Lanka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:57 
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