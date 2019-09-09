Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı

7 dakika önce

Sri Lanka'nın başkenti Sri Jayawardenapura-Kotte'de düzenlenen geleneksel Kotte geçit töreninde kalabalığa doğru koşan iki fil 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı, System.String[]

Sri Lanka'nın başkenti Sri Jayawardenapura-Kotte'de düzenlenen geleneksel Kotte geçit töreninde kalabalığa doğru koşan iki fil 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.


Sri Lanka'da yerel medyaya göre geçit töreninde ürken filler kabalıktan kaçarken önüne çıkan insanları ezdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Sri Lanka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi
Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu Fransa'daki aşırı sıcaklıklar, bin 435 kişinin ölümüne neden oldu 8 milyon TL'ye satılan dünyanın en pahalı güvercinine rakip geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:07:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]