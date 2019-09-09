Sri Lanka'da geçit töreninde ürken filler kalabalığa daldı: 17 yaralı

Sri Lanka'da yerel medyaya göre geçit töreninde ürken filler kabalıktan kaçarken önüne çıkan insanları ezdi.

Sri Lanka'nın başkenti Sri Jayawardenapura-Kotte'de düzenlenen geleneksel Kotte geçit töreninde kalabalığa doğru koşan iki fil 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

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