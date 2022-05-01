Sri Lanka'da göstericiler Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifasını istedi - Son Dakika
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Sri Lanka'da göstericiler Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifasını istedi

01.05.2022 20:10
Sri Lanka'da göstericiler Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifasını istedi

Sri Lanka'da binlerce kişi, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevini bırakması çağrısıyla sokaklara döküldü.

Sri Lanka'da binlerce kişi, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevini bırakması çağrısıyla sokaklara döküldü.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, başkent Kolombo'da muhalefet partilerini destekleyen binlerce kişi, düzenledikleri gösteride Devlet Başkanı Rajapaksa karşıtı sloganlar attı.

Devlet Başkanı Rajapaksa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm siyasi partileri, farklılıkları bir kenara bırakarak "halk yanlısı bir mücadele" için el ele vermeye çağırdı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Ekonomik Kriz, Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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