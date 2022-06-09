Sri Lanka'da grev nedeniyle büyük elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika
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Sri Lanka'da grev nedeniyle büyük elektrik kesintileri yaşanıyor

09.06.2022 10:21
Sri Lanka'da grev nedeniyle büyük elektrik kesintileri yaşanıyor

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da bir elektrik sektörü sendikasının grev başlatması üzerine bugün ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintileri meydana geliyor.

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da bir elektrik sektörü sendikasının grev başlatması üzerine bugün ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintileri meydana geliyor.

Malay Mail'de yer alan habere göre, ülkenin ana enerji şirketi Ceylon Elektrik Kurulu (CEB) bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 1100 mühendisten 900'ü greve gitme kararı aldı.

Grev nedeniyle elektrik üretimi yapılan 8 hidroelektrik santralinin operasyonları dururken, 22 milyonluk ülkenin pek çok bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, yaptığı açıklamada, elektriğin temel bir hizmet olduğunu belirterek CEB Mühendisler Sendikasının greve gitmesine tepki gösterdi.

Sendika, hükümetin yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerji sektörüne dair mevzuatı değiştirmesine yönelik planlarına karşı çıkıyor.

Yenilenebilir enerjiyi ülkenin elektrik sorunlarına potansiyel çözüm olarak değerlendiren hükümet, projelerin daha hızlı onaylanmasını ve uygulanmasını sağlamak için değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

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