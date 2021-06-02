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Sri Lanka'da günlerce yandıktan sonra batmaya başlayan yük gemisinin çevre felaketine yol açmasından korkuluyor - Son Dakika

Sri Lanka'da günlerce yandıktan sonra batmaya başlayan yük gemisinin çevre felaketine yol açmasından korkuluyor

02.06.2021 17:28
Sri Lanka'da günlerce yandıktan sonra batmaya başlayan yük gemisinin çevre felaketine yol açmasından korkuluyor, System.String[]

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü geminin, bölgede çevre felaketine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü geminin, bölgede çevre felaketine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Ordu Sözcüsü Kaptan Indika Silva, deniz kirliliğini en aza indirmek için geminin batmadan önce açığa çekilmeye çalışıldığını belirtti.

Singapur bandıralı MV X-Press Pearl adlı geminin tamamen batması halinde yüzlerce ton yakıtın ve diğer kimyasal maddenin açığa çıkmasından, bunların deniz yaşamını yok etmesinden korkuluyor.

Sri Lanka'nın en iyi korunan sahillerinden bazılarına ev sahipliği yapan Negombo kenti yakınlarındaki kıyı şeridi hali hazırda gemiden kopan parçalarla kimyasal atıklarla kirlenirken, Balıkçılık Bakanlığı, Negombo lagününü ve çevresini korumak için acil durum önlemleri alındığını açıkladı.

Öte yandan, Panadura'dan Negombo'ya uzanan sahil boyunca balık avı durduruldu.

Çevre gönüllüsü Dr Ajantha Perera, yük gemisinin batmasının "en kötü çevre senaryosu" olduğu uyarısında bulunarak, "Tehlikeli maddelerle, nitrik asitle ve diğer tüm şeylerle ve gemideki yakıtla birlikte batarsa, denizin dibini tamamen yok edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Perera, gemi açığa çekilmeden önce gerekli incelemeleri yapmak üzere dalgıçların gönderilmesi gerektiğini de söyledi.

Sri Lanka, en büyük çevresel krizlerinden birini yaşıyor

CNN'nin haberinde de yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangının söndürülmesinin ardından batmaya başlayan yük gemisinin, Sri Lanka tarihinin en kötü ekolojik felaketlerinden birine yol açtığı ifade edildi.

Sri Lanka Deniz Çevresi Koruma Kurumu (MEPA), gemideki 1486 konteynerde bulunan tonlarca kimyasal maddenin oluşturduğu kirliliğin, Negombo'dan Dikowita'ya kadar 30 kilometrelik sahil şeridi boyunca plajlara vurmasının beklendiğini bildirdi.

Uzmanlar, tonlarca plastik peletin ve kimyasal atığın, kıyı şeridini ve zengin balıkçılık alanlarını kaplayarak ülkenin on yıllardır maruz kaldığı "en büyük çevresel krizlerinden birine" yol açtığını belirtiyor.

Patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğu bildirilmişti

Başkent Kolombo'nun 18 kilometre açığında demirlenmiş Singapur bandıralı "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 20 Mayıs'ta yangın çıkmış, 25 Mayıs'ta da patlama meydana gelmişti.

Yetkililer, kurtarma ekipleri tarafından 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka donanması, Kolombo limanı açıklarındaki geminin daha derin sulara çekilmesi için çalışma başlatıldığını ancak dalgalı denizin ve muson yağmurlarının operasyonu etkilediğini belirtmişti.

Hükümet yetkilileri, vatandaşları bir sonraki duyuruya kadar kıyıdan uzak durmaları konusunda uyarmış, batması beklenen gemiden yayılan ikinci seviye yakıt sızıntısının neden olabileceği hasara yönelik hazırlık başlatıldığını duyurmuştu.

Geminin, 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal maddeler ve kozmetik ürünler taşıdığı belirtiliyor.

Balıkçılık, Sri Lanka, Singapur, Kimyasal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da günlerce yandıktan sonra batmaya başlayan yük gemisinin çevre felaketine yol açmasından korkuluyor - Son Dakika


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