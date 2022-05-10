Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestocularla yaşanan çatışmada bir milletvekili öldü - Son Dakika
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Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestocularla yaşanan çatışmada bir milletvekili öldü

10.05.2022 09:54
Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestocularla yaşanan çatışmada bir milletvekili öldü

Sri Lanka'nın iktidar partisinden bir milletvekili, hükümet karşıtı protestocularla yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

Sri Lanka'nın iktidar partisinden bir milletvekili, hükümet karşıtı protestocularla yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

BBC'deki habere göre, ülkede hükümet karşıtı protestolar şiddetlenirken göstericiler, iktidardaki Rajapaksa ailesine ve bazı milletvekillerine ait birkaç evi ateşe verdi.

Hükümet karşıtı göstericilerle yaşanan çatışmada bir milletvekili yaşamını yitirdi.

Ülkede pazartesi gününden bu yana 7 kişi hayatını kaybetti, 190'dan fazla kişi yaralandı.

Başbakan Rajapaksa istifa etmişti

Muhalefetin ve protestocuların artan baskısının ardından Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifa ettiği bildirilmiş, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, parlamentodaki tüm partileri yeni hükümetin kurulması için görüşmeye davet etmesi bekleniyor.

Şiddet olaylarını kontrol altına almak için başkent Kolombo'da askeri birlikler görev yapmaya başlamıştı.

Muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) yetkililerinden Tissa Attsnayake, geçici hükümet kurulursa şartlı destek vereceklerini açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından bir grup gösterici 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etmiş ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yeniden OHAL ilan edilmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestocularla yaşanan çatışmada bir milletvekili öldü - Son Dakika
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