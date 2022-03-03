Sri Lanka'da hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren iki bakan görevden alındı - Son Dakika

Akar yakıt fiyatlarındaki artışla mali krizin derinleştiği Sri Lanka'da, hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren iki bakan daha görevden alındı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin Enerji Bakanı Udaya Gammanpila ve Sanayi Bakanı Wimal Weerawansa'nın görevine son verdiği bildirildi.

Böylece ekonomi politikalarını eleştiren ve sonrasında görevinden alınan bakan sayısı 3'e yükseldi.

Görevden alınan bakanlar, hükümetin ekonomi politikalarını değiştirmesi gerektiğini savunan meclisteki 30 kişilik milletvekili grubuna katıldı.

Rajapaksa, ocak ayında "uygulamadan kaldırılan kimyasal gübreleri yasaklama" kararını eleştiren Eğitim Reformları ve Açık Üniversiteler Bakanı Susil Premajayantha'nın görevine son vermişti.

Konuya ilişkin yerel televizyon kanallarında konuşan Premajayantha, görevden alınmasının hükümetin tarım politikası ve artan gıda fiyatları hakkındaki son yorumlarının sonucu olduğuna inandığını söylemişti.