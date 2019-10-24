Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı

Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı

1 saat önce

Sri Lanka'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 46 yaralı, System.String[]

Sri Lanka'da iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Kolombo-Batticaloa yolunda iki yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpıştığını kaydetti.

Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, 46 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sri Lanka, Kolombo, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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