Sri Lanka'da iş dünyası "ulusal birlik hükümeti kurulması" çağrısında bulundu - Son Dakika
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Sri Lanka'da iş dünyası "ulusal birlik hükümeti kurulması" çağrısında bulundu

23.04.2022 11:30
Sri Lanka'da iş dünyası "ulusal birlik hükümeti kurulması" çağrısında bulundu

Sri Lanka'da ekonomik krizden olumsuz etkilenen çevrelerin başında gelen iş dünyası, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarının çözümü için "ulusal birlik hükümeti" kurulmasını teklif etti.

Sri Lanka'da ekonomik krizden olumsuz etkilenen çevrelerin başında gelen iş dünyası, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarının çözümü için "ulusal birlik hükümeti" kurulmasını teklif etti.

Ülke basınındaki habere göre, aralarında Ceylon Ticaret Odası ile Sri Lanka Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu gibi meslek kuruluşlarının da bulunduğu Sri Lanka iş dünyasının önde gelen temsilcileri, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya mektup yazdı.

Mektupta, Sri Lanka'nın içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi kargaşanın sona erdirilmesi için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Ekim 2020'de değiştirilen Anayasa'nın 20. maddesinin mevcut krizi körüklediğine, bunun parlamentoyu işlevsiz hale getirdiğine işaret edilen mektupta, piyasaları derinden etkileyen mevcut gelişmelerin çözüme kavuşturulması için "ulusal birlik hükümeti kurulması" çağrısında bulunuldu.

Mektupta, "Yakıt, elektrik, gaz ve tedarik zincirinin diğer kritik unsurlarıyla ilgili sorunları çözmek ve mevcut ekonomik krizi aşmak için iki partili bir ulusal hükümetin kurulmasını öneriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta ayrıca, mevcut siyasi çıkmazın artan halk huzursuzluğu ile birleşmesi halinde, ciddi ekonomik krizi çözmek için uluslararası piyasa ve kuruluşlardan yardım talebi dahil atılan adımları rayından çıkarabileceğine dikkati çekildi.

Geniş halk kitlelerinin protesto ve tepkileriyle zor günler geçiren Sri Lanka'da Rajapaksa yönetiminde dün de basından sorumlu bakan Nalaka Godahewa istifa etmişti.

Godahewa, istifasının ardından geçici hükümet kurulması çağrısı yapmıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Ticaret, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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