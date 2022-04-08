Sri Lanka'da iş insanlarından "siyasi istikrarsızlığa son verilmesi" çağrısı - Son Dakika

Sri Lanka'da iş dünyasının liderleri, halkın, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını istemesi üzerine, ülkedeki siyasi istikrarsızlığa son verilmesi çağrısı yaptı.

İhracat, ithalat ve lojistik firmalarını temsil eden 23 iş derneğinin liderleri, milletvekillerinin "sorumlu ve kararlı şekilde, hızla kötüleşen durumu durdurmak ve ardından tersine çevirmek için iyileştirici çözümleri uygulama noktasında harekete geçmelerini" istediklerini belirtti.

Dernek liderleri, mevcut durum devam ederse yılda yaklaşık 16,7 milyar dolar kazanan sektörlerinin durma noktasına geleceği konusunda uyardı.

Sri Lanka Kauçuk Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Genel Müdürü Rohan Masakorala, işletme sahiplerinin endişeli olduğunu aktararak "büyük bir tehlikenin yaklaştığını" söyledi.

Kamuoyunda güvenin tekrar kazanılması gerektiğini vurgulayan Masakorala, "İstikrarlı bir siyasi sisteme ihtiyacımız var." dedi.

Sri Lanka Nakliyatçılar Konseyinden Russel Juriansz, Rajapaksa'yı "doğru kararları hemen" almaya çağırarak "Aksi takdirde bu, hayatının geri kalanında onu rahatsız edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sri Lanka'da Rajapaksa ailesinin etkisi

Yaklaşık 20 yıldır ülke siyasetini domine eden Rajapaksa ailesi, 2020'de Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi Partisinin parlamentodaki 225 sandalyeden 145'ini elde etmesiyle ülke iradesindeki etkisini artırdı.

Kabinenin kilit pozisyonlarını Rajapaksa ailesi üyeleri doldururken Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ağabeyi Başbakan Mahinda Rajapaksa 2005-2015 döneminde Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

2019'da Devlet Başkanı seçilen Gotabaya Rajapaksa ise aynı dönemde Savunma ve Kentsel Gelişim Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve kitlesel gösterilerin ardından aile mensuplarından Maliye Bakanı Basil Rajapaksa ve Tarım Bakanı Chamal Rajapaksa'nın yanı sıra Başbakan'ın oğlu olan Spor Bakanı Namal Rajapaksa da istifa eden aile üyeleri arasında yer aldı.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da OHAL ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler, ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, OHAL yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Gelecek 12 ayda 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.