Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da katma değer vergisi oranı indiriliyor
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da katma değer vergisi oranı indiriliyor - Son Dakika

Sri Lanka'da katma değer vergisi oranı indiriliyor

6 saat önce

Sri Lanka'da yeni hükümet, ülkedeki hayat pahalılığını azaltmaya yardımcı olmak amacıyla vergi indirimine gidildiğini duyurdu.

Sri Lanka'da katma değer vergisi oranı indiriliyor, System.String[]

Sri Lanka'da yeni hükümet, ülkedeki hayat pahalılığını azaltmaya yardımcı olmak amacıyla vergi indirimine gidildiğini duyurdu.

Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardena, basına yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda yüzde 15 olan Katma Değer Vergisi'nin (KDV) 1 Aralık itibarıyla yüzde 8'e düşürülmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Gunawardena, hükümetin aynı zamanda, iç mal ve hizmetlerden alınan yüzde 2 oranındaki Ulus İnşası Vergisi'nin yanı sıra Kazandıkça Öde Vergisi'ni, Stopaj Vergisi'ni ve Borsadaki Sermaye Kazanç Vergisi'ni de kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Yeni kabinenin ilk toplantısında, önceki hükümet zamanında yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle mağdur olan halka yardımcı olmaya odaklandığını aktaran Bandula Gunawardena, "Önceki hükümet zamanında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çöktü. Faiz oranlarından hayat pahalılığına her şey hızla yükseldi." dedi.

Gunawardana, bu sebeple yeni hükümetin halkı rahatlatmak ve ekonomiyi canlandırmak için 1 Aralık'tan itibaren KDV'yi indirme ve bazı vergileri kaldırma kararı aldığını ifade etti.

Sri Lanka'da 16 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gotabaya Rajapaksa, 18 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Sri Lanka, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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