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Sri Lanka'da kimyasal madde yüklü gemi battı, yüzlerce ölü deniz hayvanı kıyıya vurdu - Son Dakika
BBC

Sri Lanka'da kimyasal madde yüklü gemi battı, yüzlerce ölü deniz hayvanı kıyıya vurdu

02.07.2021 13:39
Sri Lanka'da kimyasal madde yüklü gemi battı, yüzlerce ölü deniz hayvanı kıyıya vurdu, System.String[]

Tehlikeli kimyasal maddeler taşıyan bir yük gemisinin yanarak batmasından haftalar sonra Sri Lanka kıyılarına ölü deniz kaplumbağaları ve balıklar vurmaya başladı.

Tehlikeli kimyasal maddeler taşıyan bir yük gemisinin yanarak batmasından bir kaç hafta sonra Sri Lanka kıyılarına yüzlerce ölü deniz hayvanı vurmaya başladı.

X-Press Pearl Haziran ayı başlarında Colombo açıklarında günlerce yandıktan sonra batmıştı.

Şu ana kadar kıyıya 176 deniz kaplumbağası, 20 yunus ve 4 balina cesedinin vurduğu bildirildi.

20 Mayıs günü yanmaya başlayan X-Press Pearl 278 ton gemi yakıtı ve 50 ton gazyağının yanı sıra, 25 ton nitrik asit ve kozmetik sanayiinde kullanılan diğer kimyasal maddeler taşıyordu.

Bir çevre örgütü zehirli yükün geniş bir alanda yaşamı uzun süre tehdit edecek bir kimyasal karışım oluşturabileceğini söylüyor.

Sri Lanka hükümetinden bir bakan yılın bu döneminde bu kadar çok ölü hayvanın kıyıya vurmasının normal olmadığını söyledi.

Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera "Güney-batı muson mevsiminde deniz yaratıklarının böyle öldüğü görülmemiştir" diye konuştu.

Amaraweera ölü hayvanların çoğunun batan gemiden doğrudan etkilenen batı kıyılarına vurduğunu da ekledi.

186 metre uzunluğundaki X-Press Pearl gemisi 15 Mayıs günü Sri Lanka'ya gitmek üzere Hindistan'ın Hazira limanından çıktı ve yangın, geminin Sri Lanka'nın Colombo limanında demirlediği sırada başladı.

Değdiği maddeyi eritiyor

Geminin yanarak battığı bölgedeki Sri Lanka'nın en temiz ve güzel sahil şeridine olaydan kısa süre sonra yakıt, enkaz ve plastik parçaları vurdu, bunu ölü deniz hayvanları izledi.

Bölgede balıkçıların avlanmasına kısıtlamalar getirildiyse de yasakların bir kısmı sonradan kaldırıldı.

Sri Lanka hükümeti, yangın söndürme masrafları ve çoğu balıkçı olmak üzere 50 bin kişinin gelir kaybına karşılık, geminin sahibi olan şirkete karşı 40 milyon dolarlık bir tazminat davası başvurusu yaptı.

Sri Lanka yetkilileri yangına, mürettebatın 11 Mayıs tarihinden beri farkında olduğu nitrik asit sızıntısının sebep olduğunu düşünüyor. Değdiği maddeleri eriten bu güçlü asit, gübre ve patlayıcı madde üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.

Geminin sahipleri de, mürettebatın sızıntının farkında olduğunu doğruladı fakat Katar ve Hindistan'ın geminin sularında kalmasına izin vermediğini kaydetti.

Sri Lanka'da geminin bu haldeyken ülke sularına girmesine izin verilmesine tepkiler büyüyor.

Yük gemisinin Rus uyruklu kaptanının ülke dışına çıkışı yasaklandı. Kaptan Perşembe günü mahkemeye çıktı ama hakkında henüz iddianame hazırlanmadı.

Kaptan dışında 14 kişinin daha yargılanacağı açıklanan davanın 15 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Sri Lanka'da kimyasal madde yüklü gemi battı, yüzlerce ölü deniz hayvanı kıyıya vurdu
Sri Lanka'da kimyasal madde yüklü gemi battı, yüzlerce ölü deniz hayvanı kıyıya vurdu
Sri Lanka'da kimyasal madde yüklü gemi battı, yüzlerce ölü deniz hayvanı kıyıya vurdu

Sri Lanka, Kimyasal, Mayıs, Gemi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sri Lanka'da kimyasal madde yüklü gemi battı, yüzlerce ölü deniz hayvanı kıyıya vurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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