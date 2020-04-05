Sri Lanka'da Kovid-19 sebebiyle 2 bin 961 mahkum serbest bırakıldı - Son Dakika

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Sri Lanka'da Kovid-19 sebebiyle 2 bin 961 mahkum serbest bırakıldı
6 saat önce
Sri Lanka'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşırı dolu hapishanelerdeki 2 bin 961 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.
Sri Lanka'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşırı dolu hapishanelerdeki 2 bin 961 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, hapishanelerde 26 binin üzerinde mahkumun bulunduğu, normal kapasitenin ise 10 bin olduğu vurgulandı.
Açıklamada, 17 Mart'tan bu yana 2 bin 961 tutuklunun kefaletle salıverildiği belirtildi.
Kovid-19 vaka sayısının 166'ya çıktığı ve salgın sebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği Sri Lanka'da hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:30 Kaynak: AA
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