Sri Lanka'da Kovid-19 sebebiyle 2 bin 961 mahkum serbest bırakıldı - Son Dakika

Sri Lanka'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşırı dolu hapishanelerdeki 2 bin 961 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, hapishanelerde 26 binin üzerinde mahkumun bulunduğu, normal kapasitenin ise 10 bin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 17 Mart'tan bu yana 2 bin 961 tutuklunun kefaletle salıverildiği belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının 166'ya çıktığı ve salgın sebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği Sri Lanka'da hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uyguluyor.