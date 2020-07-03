Sri Lanka'da Kriket Dünya Şampiyonası'nda şike soruşturması tamamlandı
2011 Dünya Kriket Şampiyonası'nda düzenlenen müsabakalarda şike yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma, şike yapıldığına ilişkin yetersiz delil olması nedeniyle kapandı.
2011 Dünya Kriket Şampiyonası'nda düzenlenen müsabakalarda şike yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma, şike yapıldığına ilişkin yetersiz delil olması nedeniyle kapandı.
2011 yılında, Sri Lanka ve Bangladeş'te düzenlenen Kriket Dünya Şampiyonası'nda bazı maçlarda şike yapıldığı iddia edilmişti. Sri Lanka Spor Bakanlığı, söz konusu şike soruşturmasının, yetersiz delil nedeniyle sonlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:00 Kaynak: DHA
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