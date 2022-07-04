Sri Lanka'da muhalefet, hükümetten "bomba tehdidi"nin ayrıntılarını açıklamasını istedi - Son Dakika
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Sri Lanka'da muhalefet, hükümetten "bomba tehdidi"nin ayrıntılarını açıklamasını istedi

04.07.2022 23:52
Sri Lanka'da muhalefet, hükümetten "bomba tehdidi"nin ayrıntılarını açıklamasını istedi

Sri Lanka'da muhalefetteki Janatha Vimukthi Peramuna partisi, hükümeti "bomba tehdidi" iddiasının detaylarını açıklamaya çağırdı.

Sri Lanka'da muhalefetteki Janatha Vimukthi Peramuna partisi, hükümeti "bomba tehdidi" iddiasının detaylarını açıklamaya çağırdı.

Telegraph India'nın haberine göre, Janatha Vimukthi Peramuna partisi, Tamil ayrılıkçısı terör örgütü Tamil Elam Özgürlük Kaplanları (LTTE) tarafından 5 Temmuz'da kutlanan Black Tiger günü öncesinde Savunma Bakanı ile emniyet arasındaki bir yazışmada geçen bomba tehdidinin detaylarının paylaşılmasını istedi.

Janatha Vimukthi Peramuna lideri Anura Kumara Dissanayake, polis şefi CD Wickremaratna'nın Savunma Bakanı Kamal Gunaratne'yi 27 Haziran tarihli bir mektupta iddia edilen tehdide karşı uyardığını söyledi.

Dissanayake, mektupta kimliği belli olmayan bir dış istihbarat servisinin, 5 veya 6 Temmuz'da Black Tiger günü kutlamaları sırasında bir patlama gerçekleştireceği iddiasının yer aldığını ileri sürdü.

Bu iddiaya göre Dissanayake, söz konusu mektupta Jaffna şehrinde bulunan tüm yabancı kuruluşların çalışanlarına ve üst düzey yetkililere iki gün dışarı çıkmamalarının tavsiye edildiğini kaydetti.

Janatha Vimukthi Peramuna lideri Dissanayake, hükümeti, bilginin nasıl edinildiği hakkındaki detaylar ile bunun hükümetin mevcut ekonomik kriz nedeniyle gerçekleşen halk protestolarını engellemeye yönelik bir girişim olup olmadığını açıklamaya çağırdı.

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Kaynak: AA

Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da muhalefet, hükümetten 'bomba tehdidi'nin ayrıntılarını açıklamasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da muhalefet, hükümetten "bomba tehdidi"nin ayrıntılarını açıklamasını istedi - Son Dakika
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