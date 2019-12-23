Sri Lanka'da muhalefet milletvekillleri ve destekçileri, eski bakanın gözaltına alınmasını protesto... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da muhalefet milletvekillleri ve destekçileri, eski bakanın gözaltına alınmasını protesto... - Son Dakika

Sri Lanka'da muhalefet milletvekillleri ve destekçileri, eski bakanın gözaltına alınmasını protesto...

6 saat önce

Sri Lanka'da eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka'nın, 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle geçen hafta gözaltına alınması, muhalefet milletvekilleri ve destekçileri tarafından protesto edildi.

Sri Lanka'da muhalefet milletvekillleri ve destekçileri, eski bakanın gözaltına alınmasını protesto..., System.String[]

Sri Lanka'da eski bakanlardan Patali Champika Ranawaka'nın, 2016'da bir gencin ağır yaralanmasına sebebiyet veren trafik kazası nedeniyle geçen hafta gözaltına alınması, muhalefet milletvekilleri ve destekçileri tarafından protesto edildi.

Başkent Kolombo'da toplanan yaklaşık 200 muhalefet milletvekili ve destekçisi, taşıdıkları meşale ve mumlarla, geçen hafta soruşturulmak üzere başsavcının talimatıyla gözaltına alınan Ranawaka'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Muhalefet milletvekili Akila Viraj Kariyawasam, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'dan önceki hükümette şehircilik bakanlığı görevini yürüten Ranawaka'nın gözaltına alınmasının "siyasi amaçlı" olduğunu söyledi.

Kariyawasam, "Hükümetin, muhalif siyasetçilerin peşine düşme girişimlerine karşı mücadele edeceğiz. Halkı sokaklara çıkaracağız ve bu hükümete karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Başsavcılık sözcüsü Nishara Jayarate, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ranawaka'nın, trafikte acele ve ihmalkar davranarak ölümcül yaralanmaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücü değiştirerek kazayı yapan kendisi olduğu halde başkasını suçu üstlenmeye yönelttiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.

Ranawaka, kaza esnasında araçta olmadığını savunmuş ve kazayla ilgili davada, şoförüne verilen para cezasıyla uzlaşmaya varıldığını ancak yeni hükümetin, "siyasi intikam için davayı yeniden açtığını" söylemişti.

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı
Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
02:00 Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
02:00 Trabzon'da örtü yangınları - Son Dakika
01:53 Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi - Son Dakika
01:43 Eşi fark etti ölümden döndü - Son Dakika
01:38 Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı 2 yaralı - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 02:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lanka'da muhalefet milletvekillleri ve destekçileri, eski bakanın gözaltına alınmasını protesto... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]