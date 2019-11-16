Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüs silahlı saldırıya uğradı
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Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüs silahlı saldırıya uğradı

6 saat önce

Sri Lanka'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başlamadan önce Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüs taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüs silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

Sri Lanka'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başlamadan önce Müslüman seçmenleri taşıyan bir otobüs taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

Seçim Şiddeti İzleme Merkezi sözcüsü Manjula Gajanayake, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde Müslüman seçmenleri taşıyan otobüsün önünün lastik yakılarak kesildiğini ve otobüse ateş açıldığını belirtti.

Gajanayake, ölen ya da yaralanan olmayan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı Sri Lanka'da, 16 milyon seçmen devlet başkanını 35 aday arasından belirleyecek.

Seçimin öne çıkan adayları

Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) adayı eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa ile Ulusal Birlik Partisi (UNP) adayı Bayındırlık, İskan Bakanı Sajith Premadasa seçimin en iddialı adayları olarak görülüyor.

Tamil ayrılıkçılarıyla mücadelede önemli görevler üstlenmiş emekli asker Gotabaya Rajapaksa, ulusal güvenlik konusunu kampanyasının merkezine yerleştirirken, Sajith Premadasa ise ekonomik sorunlar ve toplumsal refahın ve uyumun geliştirilmesine vurgu yapıyor.

Ülkedeki yoksulluğa son vermeyi hedefleyen 52 yaşındaki Sajith Premadasa, insan haklarını ve Müslüman, Hristiyan ve Tamil azınlıkların haklarını korumayı vaat ediyor.


Nisan ayında kiliseleri hedef alan terör saldırılarındaki istihbarat ihmalleri nedeniyle hükümeti suçlayan 70 yaşındaki Gotabaya Rajapaksa ise ulusal güvenliği birinci öncelik olarak gören güçlü liderlik vaadini öne çıkarıyor.

Sri Lanka'da şiddet olayları

Bu arada, Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.


Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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