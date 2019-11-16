Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan otobüse saldırı
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Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan otobüse saldırı

6 saat önce

Sri Lanka'da genel seçimlerin olduğu Cumartesi günü, ülkenin kuzeyinde oy kullanmaya giden Müslümanları taşıyan bir otobüse silah ve taşlarla saldırı düzenlendi.

Sri Lanka'da Müslüman seçmenleri taşıyan otobüse saldırı, System.String[]

Sri Lanka'da genel seçimlerin olduğu Cumartesi günü, ülkenin kuzeyinde oy kullanmaya giden Müslümanları taşıyan bir otobüse silah ve taşlarla saldırı düzenlendi.

Müslüman seçmenleri taşıyan otobüse silahlarla ve taşlarla saldırıldığı, otobüsün yolunun yanan tekerleklerle kesildiği belirtilirken, Sri Lanka Seçim Şiddeti İzleme Merkezi Sözcüsü Manjula Gajanayake, seçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve polisin söz konusu saldırıyı incelediğini söyledi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
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