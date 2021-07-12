Sri Lanka'da öğretmenler, sendika liderlerinin gözaltına alınması nedeniyle greve başladı - Son Dakika

Sri Lanka devlet okullarında görevli öğretmenler, sendika liderleri ve diğer protestocuların salgın yasaları kapsamında gözaltına alınıp karantina merkezlerinde tutulması üzerine çevrim içi eğitimden çekilerek greve başladı.

Çeşitli eğitim sendikalarının yaptığı ortak açıklamada, geçen hafta yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınan 3 sendika lideri ve birçok protestocunun karantina merkezlerinde yasa dışı şekilde tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, sendika liderleri ve diğer protestocuların kefaletle serbest bırakıldıktan sonra mahkeme salonlarından çıkarken araçlara itilerek karantina merkezlerine götürüldükleri ifade edildi.

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan okullardaki dersler çevrim içi olarak devam ediyor.

Seylan Öğretmenler Birliğinden Priyantha Fernando, söz konusu greve 242 bin öğretmen ve 16 bin okul müdürünün katıldığını kaydetti.

Fernando sendikaların, üniversitelerin özelleştirilmesine ve askerileşmesine yol açacağını iddia ettikleri yasa tasarısını ve 23 yıldır çözülemeyen maaş anlaşmazlığını protesto ettiklerini söyledi.