Sri Lanka'da olağanüstü hal sona erdi

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Paskalya gününde düzenlenen ve terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın nisandan bu yana devam eden olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına dair kararname yayınlamadığını, olağanüstü halin fiilen bugün bittiğini açıkladı.

Olağanüstü hal, polise ve güvenlik güçlerine şüphelileri uzun süre gözaltına almayı da kapsayan geniş yetkiler sunuyordu.

Turizm Bakanı John Amaratunga, ülkenin turistler için güvenli olduğunu belirterek, Sirisena'dan olağanüstü hali kaldırmasını talep etmişti.

Ülkede, olağanüstü hal ilk olarak terör saldırılarının ardından 2 ay süreyle ilan edilmiş, 22 Haziran ve Temmuz'da birer aylığına uzatılmıştı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.