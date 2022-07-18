Sri Lanka'da olağanüstü hal uzatıldı - Son Dakika
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Sri Lanka'da olağanüstü hal uzatıldı

18.07.2022 16:49

- Sri Lanka'da olağanüstü hal uzatıldı Sri Lanka'da geçici devlet başkanı Ranil Wickremesinghe, ülkede protestoların ardından ilan edilen OHAL'i uzattığını açıkladı.

- Sri Lanka'da olağanüstü hal uzatıldı

COLOMBO - Sri Lanka'da geçici devlet başkanı Ranil Wickremesinghe, ülkede protestoların ardından ilan edilen OHAL'i uzattığını açıkladı.

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçıp istifa etmesinin ardından geçici devlet başkanı olarak atanan Ranil Wickremesinghe protestolar nedeniyle ilan edilen olağanüstü hali uzatma kararı aldı. OHAL'in ilan edildiği ülkede askerlere şüphelileri gözaltına alıp tutuklama yetkisi verilirken, devlet başkanının ise ülkede güvenliği sağlamak için mevcut yasaların dışında karar almasının önü açılmıştı.

Sri Lanka'da Çarşamba günü Rajapaksa'nın Kasım 2024'te sona erecek olan görev süresi için yerine geçecek devlet başkanının belirlenmesi amacıyla parlamentoda oylama yapılacak. Polis ve ordu ülke genelinde oylama öncesi güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Altı kez başbakanlık görevine gelen Wickremesinghe, parlamentoda çoğunluğu elinde tutan Rajapaksa'nın partisi tarafından destekleniyor.

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler'e ardından da Singapur'a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa'nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamento tarafından 30 gün boyunca geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. Ancak Wickremesinghe'nin göreve getirilmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmişti.

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Sri Lanka'da olağanüstü hal uzatıldı Sri Lanka'da olağanüstü hal uzatıldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da olağanüstü hal uzatıldı - Son Dakika

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