Sri Lanka'da olası gösterilere karşı sosyal medya platformlarına erişim engellendi - Son Dakika
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Sri Lanka'da olası gösterilere karşı sosyal medya platformlarına erişim engellendi

03.04.2022 09:36
Sri Lanka'da olası gösterilere karşı sosyal medya platformlarına erişim engellendi

Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka'da olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellendi.

Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka'da olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellendi.

Ülkenin çoğu yerinde internet kullanıcıları, Youtube, Twitter, Facebook, WhatsApp ve diğer bazı sosyal medya sitelerine gece yarısından beri erişemiyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülke genelinde değişiklik yapılmadığı takdirde yasağın yarın saat 06.00'da sona ermesi bekleniyor.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

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Ekonomik Kriz, Sri Lanka, Hükümet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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