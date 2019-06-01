Sri Lanka'da ölen mühendis için iftar yemeği
45 dakika önce
Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk Mühendis Yiğit Ali Çavuş'un ölümünün 40. gününde iftar yemeği düzenlendi.
Sri Lanka
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk Mühendis Yiğit Ali
Çavuş'un ölümünün 40. gününde iftar yemeği düzenlendi.
Türk Mühendis Yiğit Ali Çavuş hayrına ailesi tarafından verilen iftar programında mevlit okutuldu. Hisar salonda gerçekleştirilen mevlit ve iftar programına Merkez
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