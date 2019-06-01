Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da ölen mühendis için iftar yemeği
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Sri Lanka'da ölen mühendis için iftar yemeği

45 dakika önce

Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk Mühendis Yiğit Ali Çavuş'un ölümünün 40. gününde iftar yemeği düzenlendi.

Sri Lanka'da ölen mühendis için iftar yemeği, System.String[]
Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk Mühendis Yiğit Ali Çavuş'un ölümünün 40. gününde iftar yemeği düzenlendi.

Türk Mühendis Yiğit Ali Çavuş hayrına ailesi tarafından verilen iftar programında mevlit okutuldu. Hisar salonda gerçekleştirilen mevlit ve iftar programına Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kamu kurumu ve kuruluş temsilcileri, vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Yiğit Ali, Sri Lanka, Güncel
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