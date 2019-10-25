Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

24 dakika önce

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sri Lanka'da olumsuz hava şartları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden (DMC) yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nuwera Eliya, Puttalam, Kurunegala ve Gampaha bölgelerinde şiddetli yağışlardan en az 8 bin kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, bin 600 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Kegalle kasabası, Kurunegala ve Ratnapura şehirlerinde heyelan riski uyarısı yapıldı.

Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü
ABD'li Senatör Wyden, Trump'a Halkbank davası için soruşturma açacak Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İYİ Partililer atıştı Amazon'un gelir ve kar tahminleri hayal kırıklığı yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:22:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]