Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, yolcu otobüsünün uçurumu yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı, System.String[]

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, yolcu otobüsünün uçurumu yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Sri Lanka polisinden yapıla açıklamada, başkent Kolombo'nun 250 kilometre doğusundaki Madulsima kentinde, çay tarımı yapılan engebeli bölgede kamuya ait bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Sri Lanka devlet televizyonu ise ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu duyurdu.

Güney Asya, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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