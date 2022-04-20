Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı

20.04.2022 10:40
Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı

Sri Lanka'da polisin ekonomik kriz nedeniyle hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Sri Lanka'da polisin ekonomik kriz nedeniyle hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında meydana gelen artış, temel ihtiyaçların karşılanamaması, akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintilerine karşı başlayan protestolar haftalardır devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Rambukkana kasabasında düzenlenen gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, polisin protestocuları dağıtmak için gerçi mermi kullanması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'sinin durumu ağır olmak üzere 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Polis sözcüsü Nalin Thalduwa yaptığı açıklamada, polisin göstericilerden saatlerce kapattıkları demiryolu hattından ayrılmalarını istemesinin ardından arbede çıktığını ifade etti. Polisin durumu kontrol altına almak için göstericilere ateş açtığını belirten Thalduwa, polise taş ve farklı nesneler fırlatan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Thalduwa, çıkan olaylarda birkaç polisin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Sri Lanka Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta dış borçların bir kısmının geri ödemesinin askıya aldığını açıklamıştı. Sri Lanka hükümeti geçtiğimiz ay IMF'den yardım talep etmişti.

Protestocular, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

(İHA)

Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı
Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı
Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı
Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı
Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı
Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı
Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'da polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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